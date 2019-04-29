ФТС предлагает повысить импортные пошлины на концентрат сока

Москва, , 08:28 — REGNUM В России могут вырасти импортные пошлины на некоторые пищевые ингредиенты для продуктов и напитков. С таким предложением выступила Федеральная таможенная служба России (ФТС).

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Речь идёт о молочной сыворотке, концентрате апельсинового сока, пальмовом и кокосовом масле. Как сообщает газета «Коммерсантъ», в зависимости от вида сырья повышение может составить от 3% до 10%. Такая инициатива таможенной службы связана с желанием сравнять пошлины на товары со схожими характеристиками, но облагаемые разными пошлинами. Например, ввоз концентрированного апельсинового сока облагается нулевой ставкой, но при указании «с добавлением или без добавления сахара» пошлина составляет уже 10%.

Повышение пошлин, в свою очередь, повлечёт за собой готовых продуктов, которые содержат эти ингредиенты, вплоть до 13%. Об этом говорится в письме, направленном в Минсельхоз главой Российского союза производителей соков Максимом Новиковым. Также отмечается, что это приведёт к снижению конкурентоспособности отечественных производителей, закрытию предприятий и падению конкурентоспособности отечественной продукции. Новиков добавил, что даже кратковременное введение подобных мер может подорвать стабильную работу всей отрасли.

Добавим, что предложение повысить импортные пошлины на ряд видов продовольственного сырья ФТС направила в Минсельхоз РФ в апреле 2019 года. В свою очередь, в Минсельхозе заявили, что пока обсуждают предлагаемые меры по изменению пошлин с отраслевыми союзами. При этом пообещали принимать решения с «учётом необходимости сохранения стабильной ситуации на внутреннем рынке, а также интересов производителей и потребителей».

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