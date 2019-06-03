В Петербурге оценили меры по пересмотру тарифов ЖКХ и статуса блокадника

Санкт-Петербург, , 18:32 — REGNUM Врио губернатора Петербурга Александр Беглов вынес на заседание малого правительства две инициативы, направленные на защиту интересов горожан. Как уже сообщало ИА REGNUM, одна из них нацелена на сдерживание роста тарифов, подлежащих госрегулированию, а вторая упрощает порядок получения льгот жителями блокадного Ленинграда.

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Что показала проверка расходов ресурсоснабжающих организаций? Ранее, учитывая недовольство граждан и представителей бизнес-сообщества постоянным ростом тарифов на коммунальные услуги, Александр Беглов поручил провести работу по оптимизации расходов ресурсоснабжающих организаций комитету по тарифам, петербургскому управлению Федеральной антимонопольной службы РФ, а также Контрольно-счетной палате города.

В ходе этой проверки были выявлены грубые нарушения в финансово-хозяйственной деятельности ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». В частности, выяснилось, что предприятие несколько лет подряд закупало электроэнергию по цене в среднем на 20% выше рыночной и переплачивало около полумиллиарда рублей в год частной компании. И эти расходы были включены в тарифы на воду для бизнеса и простых горожан.

По итогам проверки был уволен гендиректор «Водоканала» Евгений Целиков, расходы ресурсоснабжающих организаций оптимизированы, и контроль над этим вопросом осуществляется профильным комитетом Смольного.

Благодаря принятым мерам рост тарифов ЖКХ с июля 2019 года вместо ранее ожидавшихся 4−5% составит всего 0,5%, и, как отмечают эксперты, это первый в истории современной России пример, когда власти города заставляют коммунальные компании экономить собственные траты и ресурсы, чтобы не повышать тарифы для потребителей.

Бизнесу и гражданам в Петербурге станет комфортнее

Комментируя эту новость, председатель совета НП «Союз малых предприятий Санкт-Петербурга» Владимир Меньшиков напомнил, что последние лет пять тарифная нагрузка на малый бизнес становилась все обременительнее, и тот факт, что глава города обратил на это свое внимание и пытается решить проблему, характеризует его как человека хозяйственного и дальновидного.

«Предпринимателям крайне тяжело планировать свою деятельность, когда в любой момент может случиться повышение тарифов на коммунальные услуги, которое нельзя предугадать. В таких условиях бизнес не может полноценно развиваться. И если власти Петербурга наконец-то приняли решение контролировать рост тарифов ЖКХ, то это можно только приветствовать. Если это будет не разовая, а последовательная политика, то бизнесу в Петербурге станет от этого значительно комфортнее», — сказал Владимир Меньшиков.

Он также отметил, что сдерживание тарифов, подлежащих госрегулированию, будет подарком не только бизнесу, но и простым горожанам. Потому что потребители, по сути, оплачивают не только свои квитанции за ЖКХ, но и расходы на коммунальные услуги предприятий, заложенные в ценах на их товары. Ведь их приходится поднимать из-за роста тарифов.

«Иными словами, сдерживание тарифов ЖКХ в Петербурге — это актуальная и долгожданная мера. Она защищает интересы бизнеса и горожан», — добавил Меньшиков.

Упрощение предоставления льгот жителям блокадного Ленинграда

Также на заседании малого правительства Александр Беглов предложил пересмотреть норму о статусе жителя блокадного Ленинграда, которая предполагает проживание в осажденном городе не менее четырех месяцев.

Эта норма, по мнению врио губернатора, утратила свою актуальность, когда произошли изменения в федеральном законодательстве, и с 2007 года «блокадники» получили право на получение второй пенсии по инвалидности. Тогда было зафиксировано большое число обращений от граждан, которые не попадали под критерий четырехмесячного проживания в блокадном Ленинграде, но при этом в полной мере испытали на себе тяготы лишений тех лет.

Беглов предложил по случаю предстоящего празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пересмотреть норму о четырех месяцах жизни в блокадном Ленинграде и решить этот вопрос на региональном уровне, не дожидаясь изменений федерального закона.

Предложенный Бегловым проект предполагает с 1 января 2020 года предоставлять дополнительные меры социальной поддержки гражданам, которые родились и (или) проживали в блокадном Ленинграде от одного дня и более и сегодня живут в Петербурге.

«Статус жителя блокадного Ленинграда был установлен по случаю 45-летия со дня полного освобождения города от фашистской блокады. Именно тогда появилась эта норма о документальном подтверждении факта не менее чем четырех месяцев проживания в Ленинграде в годы блокады. При этом жителям блокадного Ленинграда тогда никаких дополнительных мер соцподдержки не оказывали. Они появились, когда в 1995 году их приравняли к участникам Великой Отечественной войны.

Но здесь всегда было немало нюансов, которые сейчас пытается решить правительство Петербурга. Проект, который сейчас собираются принять, в первую очередь направлен на поддержку детей, родившихся у матерей, переживших период беременности в блокадном городе. Они ведь перенесли все тяготы и лишения в материнской утробе. И они имеют право на льготы, даже если родились накануне снятия блокады или если сразу после рождения были эвакуированы», — пояснила председатель Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова.

По ее словам, менять законодательство о жителях блокадного Ленинграда необходимо давно, потому что календарные нюансы старых норм некоторым стоят жизни.

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