Даже один день в блокадном Ленинграде даст право на льготы в Петербурге

Санкт-Петербург, , 18:17 — REGNUM Пожилым жителям Петербурга, прожившим в блокадном Ленинграде любое количество времени — даже всего один день — предоставят право на социальные льготы и выплаты как блокадникам. Соответствующие изменения предложено внести в Социальный кодекс Санкт-Петербурга, сообщили 3 июня в Смольном.

В настоящее время жителями блокадного Ленинграда официально считаются лишь те, кто провел в окруженном врагами городе-герое не менее 120 дней (четырех месяцев). Этот статус даёт право на федеральные льготы.

«С предложением приравнять детей, проживших в осажденном городе менее четырех месяцев, к жителям блокадного Ленинграда, обратились ветераны. Считаю, что необходимо восстановить справедливость», — заявил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на рабочем совещании с членами городского правительства.

По его словам, «мы не должны дожидаться решений на федеральном уровне, город вполне может справиться своими силами». Выплаты новым городским льготникам будут осуществляться из средств городского бюджета.

Предполагается, что с 1 января 2020 года все жители Санкт-Петербурга, которые родились или хотя бы день проживали в блокадном Ленинграде, получат социальную поддержку, наравне с лицами, награжденными знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Пакет социальной помощи включает в себя путевки на оздоровительный отдых в госучреждения Санкт-Петербурга, ежемесячную денежную выплату в размере 3000 рублей, бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте, проезд в пригородных социальных автобусах с оплатой части проезда в размере 10% от тарифа в период с 27 апреля по 31 октября, приобретение месячного единого проездного билета на льготных условиях.

Лицам с инвалидностью будет предоставлена ежемесячная доплата к пенсии: инвалидам I группы — 10 000 рублей, инвалидам II группы — 7 500 рублей, инвалидам III группы — 5 000 рублей.

Для получения льгот жителям Санкт-Петербурга надо будет предоставить документы, подтверждающие рождение или нахождение в Ленинграде в период с 8 сентября 1941 года (день начала блокады) по 27 января 1944 года (день полного снятия блокады).

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