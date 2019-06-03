Учительница в США предложила школьникам составить мемы о ней

Лос-Анджелес, США, , 15:15 — REGNUM В Лос-Анджелесе школьная учительница предложила своим ученикам придумать о ней мемы — смешные картинки с подписями. В своем блоге в социальной сети Twitter она опубликовала результаты 31 мая и с тех пор ее примеру захотели последователь другие преподаватели.

Ангелина Мёрфи преподает английский язык в средней школе. Однажды в качестве домашнего задания она попросила свой класс составить мемы о своей преподавательнице: с помощью этого она хотела помочь детям вспомнить события уходящего года. Школьники проявили всю свою фантазию, припоминая все поступки и привычки педагога. Серия постов стала популярной в социальных сетях.

https://twitter.com/magicalmsmurphy/status/1134508943231733760

https://twitter.com/magicalmsmurphy/status/1134510396725817344

https://twitter.com/magicalmsmurphy/status/1134799973709520896

После этого многие коллеги Ангелины Мёрфи вдохновились необычным заданием и тоже захотели узнать, что о них думают ученики.

https://twitter.com/MirandaEvans7/status/1134644512620535808

https://twitter.com/gursensisman/status/1134699887709343744

Ранее ИА REGNUM рассказало, как школьные учителя в России с помощью мемов поддерживали школьников перед сдачей выпускных экзаменов. Вместе со своими учениками педагоги ставили в своих профилях в социальных сетях в качестве заглавной фотографии изображение богатыря Добрыни из серии мультфильмов студии «Мельница», с подписью «Добрыня на аве — ОГЭ в кармане».

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