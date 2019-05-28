«Добрыня на аве»: школьники придумали мем для сдачи экзамена

Москва, 28 мая 2019, 15:59 — REGNUM Российские школьники перед экзаменами придумали новый ритуал: они массово ставят изображение богатыря Добрыни из мультфильмов студии «Мельница» в качестве главных фотографий своих профилей в социальных сетях.
Движение появилось в ночь перед выпускными экзаменами у девятиклассников. Вместо изучения учебных материалов дети сочинили новый мем: «Добрыня на аве — ОГЭ в кармане», что означает: изображение русского фольклорного героя из мультфильма «Три богатыря» принесет удачу при проверке знаний.
https://twitter.com/__coldsiemens__/status/1133081709304590336
Многие решили, что это хороший способ: в конце концов, люди используют приметы перед важными событиями в жизни. Так, пользователь соцсети «ВКонтакте» Наталья Д. рассказала, что даже классная руководительница ее сына Семена присоединилась к флешмобу, чтобы поддержать своих подопечных. Педагог Дарья М. пожелала своим ученикам удачи и написала у себя на стене:
«Ты не учитель, если у тебя перед экзаменом нет в ленте Добрыни и князя владимирского».
Некоторые школьники, уже вернувшись с экзамена, признавались, что Добрыня им помог.
Впрочем, часть интернет-аудитории считает появившийся мем нелепым. Например, Настя Д. скептически относится к инициативе подростков:
«Да, хорошая тактика. Зачем же нам учить во время, лучше просто поставить Калывана или Добрыню, и спокойно идти. Хм. И правда».
Мемы часто становятся отражением современных событий. Недавно первое изображение черной дыры, полученное учеными Европейской южной обсерваторией, тоже превратилось в серию шутливых картинок.
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