В штате Колорадо больше не заставляют людей менять сексуальную ориентацию

Колорадо-Спрингс, США, , 12:24 — REGNUM В штате Колорадо в США ввели запрет на репаративную терапию: губернатор подписал соответствующий указ. Теперь Колорадо — восемнадцатый штат в США, запрещающий использовать методы «переориентации» населения. Об этом сообщило издание New York Times 1 июня.

Джаред Полис, губернатор штата (а также открытый гомосексуал), накануне «месяца гордости» в ЛГБТ-сообществе, подписал указ, согласно которому в клиниках штата запрещено применять репаративную (также известную, как конверсационную) терапию для работы с сексуальными меньшинствами. Ранее данную практику запретили в штате Мэн, в Нью-Йорке и Массачусетсе.

Репаративная терапия основана на внушении пациенту отвращения или ужаса к определенному событию или объекту. Методику часто применяли, чтобы заставить лица нетрадиционной ориентации изменить свою позицию. Человеку показывают изображения однополых пар и вызывают тошноту или рвоту, могут использовать удары током или другие экстремальные способы воздействия на психику.

Губернатор штата Колорадо также подписал законопроект, упрощающий процедуру смены пола для трансгендеров, тоже приурочив это к началу «месяца гордости». Июнь назначен «месяцем гордости» в ЛГБТ-сообществе в память о Стоунволлских бунтах 1969 года, первом зарегистрированном случае, когда гомосексуалы открыто противодействовали власти из-за преследования геев. В июне традиционно проходят гей-парады и другие мероприятия, обращающие внимание на проблемы сексуальных меньшинств.

Ранее «Левада-центр» провел в России опрос на тему отношения жителей страны к представителям ЛГБТ-сообщества. Результаты показали, что уровень толерантности к сексуальным меньшинствам вырос.

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