Опрос показал отношение жителей России к ЛГБТ

Москва, , 11:31 — REGNUM Более половины жителей России (56%) отрицательно относятся к людям с нетрадиционной сексуальной ориентации, свидетельствуют данные опроса, проведенного Левада-центром.

Еще 39% опрошенных заявили, что относятся к людям гомосексуальной ориентации «нейтрально, безразлично». Три процента «скорее положительно», еще два затруднились ответить.

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Кроме того, 43% опрошенных заявили, что представители ЛГБТ не должны претендовать на такие же права, что и остальные жители страны. 47% придерживаются противоположной позиции.

Опрос был проведен с 18 по 23 апреля 2019 года в 50 субъектах России. Были опрошены более 1,6 тыс. человек старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал незаконным запрет на проведение гей-парадов в России.

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