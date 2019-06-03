Глава Bethesda собирается удивить на E3 фанатов Fallout 76

Вашингтон, , 10:51 — REGNUM Глава Bethesda Game Studios Тодд Говард признал, что проблемы с игрой Fallout 76 нанесли «некоторый ущерб» репутации Bethesda и восприятию бренда Fallout. 2 июня он дал интервью телеведущему Райану МакКаффри.

При этом разработчик отметил: было бы «наивно говорить» о том, что игра полностью провалилась. Говард сообщил, что команда проекта изначально была готова к тому, что она получит массу критики в свой адрес после релиза.

Он также заявил, что в случае с Fallout 76 важно не то, какой игра вышла, а то, какой она в результате станет и сообщил, что на предстоящей выставке E3 Bethesda покажет «кое-что удивительное», касающееся Fallout 76.

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Напомним, релиз многопользовательской игры Fallout 76 состоялся в ноябре 2018 года. Впоследствии поклонники франшизы раскритиковали Bethesda не только за проблемы геймплея, но и за некачественный пиар, в частности — за содержимое комплектов, которые получили покупатели «коробочных» версий игры.

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