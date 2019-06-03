Блогер показал геймплей прототипа культовой Fable

Вашингтон, , 09:22 — REGNUM В сеть выложили видео с геймплеем игры Wishworld, которая представляет собой прототип культовой Fable. Ролик был опубликован 2 июня на портале Kotaku.

Блогер Крис Братт взял интервью у автора Fable Питера Молинье. Тот рассказал ему, что концепция Wishworld предполагала изменение ландшафта местности в зависимости от используемой магии. Интересным также представляется то, что в этой игре маги должны были сражаться за сердца друг друга.

Разработчики сообщили журналисту, что, к сожалению, им пришлось полностью изменить концепцию Wishworld, поскольку она не заинтересовала инвесторов, в результате мир увидел Fable.

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Напомним, релиз Fable состоялся в 2004 году, игра была выполнена в жанре Action/RPG (ролевая игра, в которой результат сражений зависит от реакции геймера). Её особенностью является то, что поведение игрока и его действия отражаются на игровом мире, в том числе на внешности главного персонажа.

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