Минтруд РФ: Формулировка «новогодние каникулы сократят» – некорректна

Москва, , 03:56 — REGNUM Некорректными назвали сообщения о сокращении новогодних каникул в 2020 году в Минтруде РФ, передаёт РБК.

Комментируя сообщения о том, что в 2020 г. будут самые короткие новогодние каникулы, в министерстве пояснили, что в грядущем году несколько праздничных дней совпадают с выходными:

«Выходные 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 4 и 5 мая соответственно (понедельник и вторник)».

Продолжительность каникул, то есть количество нерабочих праздничных дней, не уменьшится: так и будет семь дней каникул и плюс праздничный день — Рождество.

Просто в течение двух лет перед этим (в 2018 — 2019 гг.) перед каникулами были два выходных, и трудящиеся в итоге отдыхали не восемь дней (с учётом Рождества), а десять.

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