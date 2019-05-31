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Новогодние каникулы — 2020 будут самыми короткими за шесть лет

Общество

Нерабочие праздничные дни в России приходятся на период с 1 по 8 января, включая Рождество 7 января

Москва, 31 мая 2019, 12:49 — REGNUM  Предстоящие новогодние каникулы впервые с 2014 года продлятся не больше восьми дней. Сокращение числа выходных дней в начале 2020 года произойдёт по «техническим причинам».

Согласно Трудовому кодексу, нерабочие праздничные дни в России приходятся на период с 1 по 8 января, включая Рождество 7 января. В 2018 и 2019 годах каникулы оказались длиннее за счёт 30 и 31 декабря, которые выпали на субботу и воскресенье.

В 2017 году выходных в январе было восемь, плюс суббота 31 января. В 2015 и 2016 годах отдыхали 11 и 10 дней соответственно.

На 31 мая намечено рассмотрение проекта постановления правительства о переносе праздничных дней в 2020 году. Выходные дни 4 и 5 января, которые выпадут на субботу и воскресенье, предложено перенести на 4 и 5 мая. В случае одобрения документ отправят на подпись председателю правительства РФ.

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