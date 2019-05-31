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Егор Крид высмеял заявление ТНТ про «настоящего мужика» в шоу «Холостяк»

Общество

Компания выложила в сеть тизер седьмого сезона шоу «Холостяк», в котором прозвучала странная фраза

Москва, 31 мая 2019, 16:14 — REGNUM  Рэпер Егор Крид отреагировал на заявление телеканала ТНТ, согласно которому герой седьмого сезона шоу «Холостяк» будет «настоящим мужиком». Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в соцсети Instagram.

https://www.instagram.com/p/ByGR6arHA9L/

«Видимо, у кое-кого пригорело после интервью», — написал рэпер в комментарии к опубликованному ролику, представляющему нарезку из тизера шоу. Впоследствии Крид отметил, что ролик был удалён, однако обратил внимание подписчиков на то, что «интернет всё помнит».

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Напомним, Егор Крид был героем шестого сезона «Холостяка». 28 мая 2019 года на YouTube-канале «Вдудь» было опубликовано его интервью блогеру Юрию Дудю, в котором рэпер сообщил о своём отношении к шоу. Исполнитель также рассказал о причинах расставания с победительницей конкурса Дарьей Клюкиной.

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