Выявлены грубейшие нарушения прав детей-сирот — детский омбудсмен

Москва, , 15:30 — REGNUM В ходе проверки детских домов-интернатов, там, где находятся дети-инвалиды, дети-сироты, выявлена целая масса нарушений. Об этом сегодня, 31 мая, заявила уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

«Это самая незащищённая категория детей, это лакмусовая бумажка вообще отношения регионов России к теме детства», — подчеркнула Кузнецова.

В частности, не оказывается вовремя медицинская помощь, отсутствуют специалисты, которые могли бы реализовать право детей-сирот на образование. Также выявлены грубейшие нарушения имущественных прав и другие серьезные нарушения прав детей-сирот.

«Поэтому прошу Вас дать поручение правительству РФ решить этот вопрос с реформированием детских домов-интернатов. Их у нас 109, там находятся 13 тыс. детей-сирот», — попросила президента омбудсмен.

Пока этот вопрос не решён институт уполномоченного по правам ребёнка будет помогать каждому детскому дому-интернату в отдельности, и контролировать, как устраняются выявленные нарушения, заверила она.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве большинство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (92,7%), живут и воспитываются в семьях,

Развитие сюжета: Кузнецова потребовала устранить нарушения прав сирот Владимирской области