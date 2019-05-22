Алсу рассказала о «втянутых в какие-то игры» участниках «Голос.Дети»

Москва, , 15:30 — REGNUM Участники проекта «Голос.Дети» оказались «втянуты в какие-то игры», заявила в интервью радиостанции «Серебряный дождь» певица Алсу, комментируя победу своей дочери Микеллы Абрамовой.

Вместе с тем Алсу предположила, что «все должно закончиться хорошо». Что касается планов Первого канала снять спецвыпуск с участием всех финалистов, Алсу отметила, что ее дочь должна принять решение сама.

«Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она должна принять сама», — сказала певица.

Как сообщало ИА REGNUM, Первый канал принял решение аннулировать итоги финала шестого сезона телеконкурса «Голос. Дети». Причиной стало то, что эксперты из компании Group-IB, занимающейся расследованием инцидента, подтвердили факт накрутки во время зрительского голосования.

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