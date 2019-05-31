МАК отреагировал на публикации в СМИ о катастрофе SSJ-100

Москва, , 12:16 — REGNUM Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проведет служебное расследование в отношении опубликованных в средствах массовой информации (СМИ) материалов о катастрофе самолёта SSJ-100 в московском аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщается на сайте МАК.

В МАК объяснили, что их информация и позиция всегда публикуется на официальном сайте организации, а высказывания отдельных сотрудников таковыми не являются.

Сообщается, что ведущий эксперт комитета Владимир Кофман «не входит в состав технической комиссии и не имеет отношения к данному расследованию». МАК обращается к СМИ, чтобы те предоставили все материалы о высказываниях Кофмана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Кофман заявил, что «всё уже известно: катастрофа произошла из-за грубых приземлений».

Напомним, 5 мая 2019 года воздушное судно SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», летевшее в Мурманск, совершило аварийную посадку в Москве в аэропорту «Шереметьево». В результате чего оно загорелось. Возникший пожар стал причиной гибели 41 человека.

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