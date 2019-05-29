«Аэрофлот» резко отреагировал на слова Фургала о причинах крушения SSJ-100

Москва, , 16:01 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот» расценила публичное заявление, сделанное губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом на счёт причин катастрофы лайнера SSJ-100, как «неприкрытую попытку оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы». Об этом говорится в официальном комментарии авиакомпании, опубликованном на сайте «Аэрофлота» 29 мая.

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Напомним, ранее глава региона заявил, что сгоревший лайнер был в идеальном состоянии вплоть до посадки, а причина катастрофы рейса SU1492 Москва — Мурманск — «это на 100% человеческий фактор».

При этом в «Аэрофлоте» отметили, что официальное заключение о состоянии самолёта, на которое ссылается Фургал в своём заявлении, в адрес компании не поступало.

«Авиакомпания требует от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала предоставить документы, подтверждающие обнародованную информацию об окончательных итогах расследования. В случае отсутствия таковых, «Аэрофлот» требует незамедлительного и официального опровержения», — говорится в сообщении авиаперевозчика.

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У Минтранса запросили перепроверку SSJ-100

В «Аэрофлоте» напомнили, что до окончания расследования распространение в СМИ информации относительно обстоятельств трагедии не допускается действующим законодательством, призвав представителей прессы и общественность «воздержаться от преждевременных выводов о причинах катастрофы до завершения официального расследования».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая самолет авиакомпании «Аэрофлот» SSJ-100, летевший в Мурманск, совершил жёсткую посадку в московском аэропорту «Шереметьево» и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. В результате катастрофы погиб 41 человек.