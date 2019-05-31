Работодателям напомнили о кондиционерах и перерывах для сотрудников

Москва, , 05:57 — REGNUM Работодателям следует обеспечить сотрудникам условия для работы в жару, сообщили в Роструде.

К условиям, которые должны быть обеспечены сотрудникам, относится поддержание нормального температурного режима, в том числе при помощи кондиционера.

Кроме того, работодателю следует обеспечить сотрудников возможностью делать перерывы в работе, для чего у них должно быть место для отдыха. Необходимо наличие питьевой воды, а также аптечки.

В случае превышения температуры в рабочем помещении отметки в 28,5 °С рабочее время следует сократить на час, а если жара в помещении будет выше 29 °C, то рабочий день должен быть сокращён на два часа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Роспотребнадзоре призвали сограждан в жаркие дни поменьше находиться на улице, снизить физические нагрузки и есть поменьше жирной пищи.

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