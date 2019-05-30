Путин удостоил ордена семью с 12 детьми из Кабардино-Балкарии

Москва, , 16:06 — REGNUM Церемония вручения орденов «Родительская слава» состоится сегодня, 30 мая, в Кремле, в преддверии Дня защиты детей. Одной из семей, которая получит государственную награду из рук президента Владимира Путина, станет многодетная семья из Урванского района Кабардино-Балкарии.

Пчеловод и строитель Петр Маркевич и его супруга — товаровед Ольга Маркевич живут в семейном браке уже 24 года. За это время на свет у них появилось 12 детей: семь мальчиков и пять девочек, младшая из которых родилась в 2014 году. В 2016 году Ольга Георгиевна указом главы республики была награждена медалью «Материнская слава», а семья получила в подарок микроавтобус. На следующий год Маркевичи стали победителями всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья».

Сотрудница администрации Урванского района КБР Алла Лиева, которая сопровождает многодетную семью на вручение награды президента РФ в столицу, рассказала корреспонденту ИА REGNUM, что Маркевичи были признаны районными властями самыми достойными этой награды среди других семей-претендентов и рекомендованы на получение ордена.

«Эта семья у нас ранее не раз «светилась» с положительной стороны. Очень хорошая семья, воспитанные дети, на хорошем счету в школах, вузах, досуговых и дошкольных учебных заведениях», — рассказала Алла Лиева.

По словам собеседницы, Маркевичи, несмотря на такое большое количество членов семьи, не имеют привычки жаловаться на трудности и обращаться за помощью к властям.

«В школах дети обеспечиваются учебниками, горячим питанием. К 1 сентября оказывается финансовая помощью. Но не все сводится к госпрограммам поддержки. Сама семья настолько приучена, в том числе и дети, к труду, что они сами могут себя содержать. <…> Они занимаются хозяйством, пчеловодством, выращивают цветы. Один из сыновей занимается животноводством: сам и доит коров, и содержит их, и кормит. Дети воспитаны, что добывать нужно самим, а не надеяться на кого-то. Воспитание у них такое», — рассказала Алла Лиева.

Напомним, орден «Родительская слава» присуждается многодетными семьям ежегодно с 2009 года. Знак ордена и денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей получают семьи, в которых воспитывается более семи детей. При этом они должны быть обеспечены со стороны взрослых «надлежащим уровнем заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии».

В нынешнем 2019 году торжественная церемония состоится в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Ордена получат семьи из восьми субъектов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Алтая. Башкирии, Кабардино-Балкарии, Свердловской и Сахалинской областей.

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