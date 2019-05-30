Путин вручит ордена «Родительская слава»

Москва, , 07:44 — REGNUM Сегодня, 30 мая, президент РФ Владимир Путин вручит многодетным семьям ордена «Родительская слава», сообщается на сайте Кремля.

Награждение многодетных семей приурочено к Международному дню защиты детей.

В Александровском зале Большого Кремлёвского дворца ордена получат семьи из восьми регионов России: из Башкирии, Кабардино-Балкарии, Свердловской и Сахалинской областей и др.

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Как сообщало ИА REGNUM, орден «Родительская слава учреждён указом президента России в 2008 году. Им награждаются родители (усыновители), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей.

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