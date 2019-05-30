Четверг, 30 Мая 2019 года
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Москвичи назвали самые острые проблемы столицы

Общество

Опрос «Левада-центра»

Москвичи назвали самые острые проблемы столицы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пробки в Москве

Москва, 30 мая 2019, 12:47 — REGNUM  Самые острые проблемы Москвы — это платные парковки, штрафы (24%), пробки, загруженность дорог и мигранты, гастарбайтеры (по 15%). Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Среди проблем, которые беспокоят москвичей, плохие дороги и проблемы здравоохранения (14%). рост цен (13%), низкие зарплаты и пенсии (13%).

Грязь на улицах, в подъездах, во дворах и плохая экология беспокоит по 10% москвичей, система образования (детсады и школы) — 8%, ЖКХ (низкое качество работы и высокие цен) и расширение черты Москвы — по 7%

Меньше всего жителей Москвы волнуют коррупция, бюрократия и мусор (его вывоз и сортировка) — по 6%.

Опрос проведен 20−29 апреля 2019 года среди населения Москвы. Опрошены 505 человек старше 18 лет методом личного интервью. Статпогрешность данных опроса не превышает 6,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, 75% жителей Москвы считают город проживания удобным для жизни. Неудобным для жизни назвали Москву 4%.

Развитие сюжета: Названы города, откуда люди чаще всего переезжают в Москву

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Экономика Москвы
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