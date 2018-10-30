Названы города, откуда люди чаще всего переезжают в Москву

Москва, , 09:46 — REGNUM Приобрести квартиру в Москве желают не только жители близлежащих регионов. Напротив, как отмечают эксперты, близость к Московскому региону не является значимым фактором. Жители соседних областей проявляют незначительный интерес к объявлениям о продаже квартир в столице. На них приходится менее 14% потенциальных покупателей. Такие данные опубликованы в материалах аналитического центра ЦИАН.

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Так, более трети просмотров объявлений о продаже недвижимости в Москве и Подмосковье пришлось на жителей других регионов. Лидером среди них оказалась Северная столица. Жители Санкт-Петербурга интересовались жилплощадью в Москве чаще жителей Кубани почти в два раза — 15% против 9% соответственно. На третьем месте Башкирия (5,5%). За ней идут Свердловская область (4,6%) и Татария (3,5%).

На жителей Москвы пришлось 52% от интересующихся жильём в Московском регионе. 14% запросов пришлось на пользователей из Московской области.

«Такое внимание объяснимо, Московский регион — лидер по численности населения в России, а при покупке жилья многие начинают с поиска в том же округе/городе/регионе», — пояснили в аналитическом центре.

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Меньше всего потенциальных покупателей недвижимости в столице проживает на Чукотке, в Еврейской автономной области и Ненецком автономном округе. На них пришлось менее 0,02%. Также не стремятся приобрести квартиру в столице жители республик Северного Кавказа и малолюдных регионов Сибири и Дальнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу, проведённому исследовательским холдингом «Ромир», три четверти жителей Москвы (75%) считают свой город проживания удобным для жизни. 21% опрошенных ответили, что в чем-то жизнь в Москве комфортна, а в чем-то нет. Неудобным для жизни городом назвали Москву 4%.

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