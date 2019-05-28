Ко Дню защиты детей парки Москвы подготовили праздничную программу

Москва, , 08:08 — REGNUM Парки Москвы к Международному дню защиты детей подготовили праздничную программу, сообщается на портале мэра столицы.

В 19 крупных столичные парках 1 июня состоятся концерты, мастер-классы, лекции и спортивные мероприятия. Пройдет криошоу, выступления ходулистов, можно будет нарядиться в карнавальный костюм и станцевать зумбу.

Принять участие праздничных мероприятиях смогут все желающие. Отмечать День защиты детей будут в парке Победы на Поклонной горе, парке «Зарядье», саду «Эрмитаж», парке «Красная Пресня» и др.

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Как сообщает ИА REGNUM, Международный день защиты детей был учрежден в 1949 году на Московской сессии Совета Международной демократической федерации женщин. Первый раз проведён в 1950 году.

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