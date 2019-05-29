Новый мост в Киеве могут покрыть бронированным стеклом — власти города

Киев, , 10:37 — REGNUM Покрытие нового велопешеходного моста, открытого в Киеве, могут заменить на бронированное стекло. Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр Спасибко, сообщило 29 мая информационное агентство «УНН».

Чиновник выразил надежду на то, что полиция найдёт вандалов, якобы повредивших верхний слой стеклянного покрытия моста. По его словам, рабочие заменили повреждённое покрытие, а также повторно обработали его герметиком, чтобы внутрь не затекала вода.

«Если продолжатся акты вандализма, то рассматриваем различные варианты замены. Возможен вариант замены верхнего слоя стеклоплёнки на бронированное стекло», — рассказал Спасибко.

Как сообщало ИА REGNUM, вскоре после открытия моста жители города заметили трещины на стеклянном покрытии, а также воду внутри стеклянных элементов конструкции. Власти города и СМИ заявили о происках неких вандалов, однако позже была опубликована видеозапись, на которой видно, как стекло трескается само.

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