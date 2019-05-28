На новом мосту в Киеве начала разрушаться велодорожка — соцсети

Киев, , 12:08 — REGNUM Жители Киева пожаловались на разрушающееся покрытие велодорожки на новом велосипедно-пешеходном мосту в городе. Соответствующие фото были опубликовали в социальных сетях.

«Ну, как же не посмотреть на новый мост? Заехали вчера (27 мая), посмотрели. Вид однозначно красивый, но, кроме стекла, там поломали велодорожку! Видимо, не рассчитано на то, что по мосту будут ходить», — заявил житель Киева Максим Иващенко на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, швейцарские архитекторы обвинили власти Киева в краже концепции проекта моста, который был разработан в 2013 году. По их оценке, стоимость проекта составляла менее 160 млн гривен, в то время, как на сооружение моста было потрачено 275 млн гривен.

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Как сообщало ИА REGNUM, вскоре после открытия моста мэром Киева Виталием Кличко, на нём треснуло напольное стеклянное покрытие. Власти города и украинские СМИ сначала обвинили вандалов, однако позже ещё одно стекло треснуло прямо на глазах у журналистов.

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