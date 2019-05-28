«Миллиардный пиар-проект Кличко»: Как развивается скандал с мостом в Киеве

Киев, , 13:39 — REGNUM На Украине эксперты и политики обсуждают ситуацию вокруг открытого 25 мая нового пешеходно-велосипедного моста, соединяющего парк «Владимирская горка» с Аркой дружбы народов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что мост 25 мая, в день Киева, торжественно открыли братья Кличко, заявив, что планы построить этот мост были еще более ста лет назад, и только нынешние власти «смогли реализовать планы многих поколений». Общая стоимость моста — порядка 400 млн гривен, в том числе — строительство моста обошлось в 275 млн грн, строительство фонтана, благоустройство территорий и прокладка сетей — около 90 млн грн, укрепление склонов — 55 миллионов грн. Мост имеет длину 212 метров, ширина — от 6 метров в регулярных зонах, до 14 метров в зонах смотровых площадок.

На следующий день после открытия пешеходно-велосипедного моста на стеклянных участках появились трещины, также люди сообщали, что мост «шатается». В момент обнаружения трещин людей с моста экстренно эвакуировали.

«На никому не нужный мост уже потратили даже больше, чем 420 млн грн и еще 130 млн грн в ближайшее время «освоят», перекинув их с ремонта киевского зоопарка», — комментирует ситуацию 28 мая политолог Юрий Гаврилечко.

По мнению эксперта, команда нынешнего мэра Киева Кличко с помощью нового моста попросту организовала «кормушку» для нужных людей на долгое время вперед.

«Это еще не окончательные траты, так как ситуация с укреплением склонов холмов непонятная. Так что ожидает нас практически миллиардный пиар-проект, который будет ремонтироваться из года в год. То есть команда (мэра) не просто сожрала более полумиллиарда из городского бюджета, но и организовала кормушку для ремонтников на долгие годы вперед», — заявляет эксперт.

Сам мэр Киева в последнем комментарии выразил надежду, что правоохранители найдут «вандалов», которые нанесли ущерб новому туристическому объекту и подобные действия больше не повторятся.