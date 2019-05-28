Порно, аниме и запрещённое видео: стримеры атаковали Twitch-секцию Artifact

Белвью, США, , 11:27 — REGNUM Секция коллекционной карточной онлайн-игры Artifact на Twitch вновь стала популярной, однако, к сожалению, сама игра не имеет к этому никакого отношения: члены сообщества воспользовались ситуацией «тишины» на канале и устроили там настоящую анархию. Об этом 27 мая сообщил портал Polygon.

Геймеры, для которых провал Artifact стал чем-то вроде мема, решили распространить его на Twitch-канал игры. Они стали транслировать в нём буквально всё, что угодно, начиная с последних кинокомиксов, блокбастеров и аниме, и заканчивая порно и видео, снятое исполнителем теракта в мечети Крайстчерча (Новая Зеландия).

Издание отмечает: самым необычным в происходящем стало то, что уже вечером 26 мая 2019 года один из поклонников Artifact решил провести трансляцию игры.

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Напомним, в марте 2019 года компания Valve приняла решение приостановить проект. Компания опубликовала обращение к сообществу геймеров, в котором признала, что Artifact не оправдал ожиданий, и пообещала переделать игру.

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