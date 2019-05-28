Школьник предложил уволить депутата из-за заявления о Minecraft

Курган, , 11:03 — REGNUM Школьник создал петицию с просьбой уволить депутата, выступившего с предложением запретить компьютерную игру Minecraft. Молодой человек опубликовал петицию в социальной сети «ВКонтакте».

Дмитрию А., согласно данным в его аккаунте, 15 лет. Он живет в Кургане. В своей петиции он обращается к интернет-пользователям, призывая вернуть здравый смысл в руководящие страной ряды. По мнению автора обращения, Владимир Рейнгард, депутат заксобрания Красноярского края, не разбирается в том, о чем говорит и не отличается здравомыслием, поэтому подлежит увольнению. Петиция больше полутора тысяч голосов.

Ранее Владимир Рейнгард предложил запретить компьютерную игру Minecraft, ссылаясь на то, что игра пропагандирует насилие и дети становятся гиперактивными. В своем докладе он также отметил, что считает прессу, телевидение и интернет главными причинами проблем в семьях.

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Minecraft — популярная игра в жанре «песочница», когда игроки сами создают мир вокруг себя. Официальный релиз проекта состоялся в 2011 году. Minecraft получил множество премий и даже стал причиной фестиваля Minecon, который вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный съезд, посвященный одной компьютерной игре. Среди преимуществ игры чаще всего отмечают ее творческую часть, утверждая, что Minecraft способствует развитию фантазии и смекалки.

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