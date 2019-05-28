В центры «Мои документы» передадут ещё 25 услуг в сфере соцзащиты

Москва, , 08:55 — REGNUM В московские центры «Мои документы» в июне передадут ещё 25 услуг в сфере социальной защиты населения. Услуги можно будет получить без привязки к месту жительства, сообщается на портале столичного градоначальника.

Теперь в МФЦ можно будет подать документы на предоставление или перерасчет компенсационных выплат отдельным категориям граждан, подтвердить статус малоимущей семьи с детьми или получить другую соцподдержку.

К настоящему моменту в «Мои документы» переданы 12 госуслуг в сфере сооцзащиты. С мая по июль 2019 года в МФЦ планируется передать более 70 таких услуг.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за время работы портала государственных услуг mos.ru с 2011 года электронными сервисами воспользовались более 1 миллиарда раз.

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