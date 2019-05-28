Леонид Якубович ни разу за 29 лет не смотрел «Поле чудес»

Москва, , 08:00 — REGNUM Ведущий телешоу «Поле чудес» Леонид Якубович в интервью журналистам сообщил, что он никогда не смотрел передачу по телевизору. Соответствующее видео было выложено на YouTube-канале Radio Baltkom I Mixnews.

«Вы не смотрите эту передачу два года, а я уже 29 лет», — сказал Якубович и добавил, что для него самого является загадкой, почему шоу продолжает пользоваться популярностью. Ведущий отметил, что при этом он до сих пор получает от неё удовольствие и если бы это было не так, то люди увидели бы это по его глазам.

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Напомним, ранее в сеть было выложено шуточное видео, в котором Леонида Якубовича сделали персонажем известной компьютерной игры Mortal Combat, ролик за сутки смог набрать 400 тыс. просмотров. Впоследствии он был заблокирован YouTube из-за жалобы о нарушении авторских прав.

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