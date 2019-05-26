Садальский положительно оценил результаты шоу «Голос. Дети»

Москва, , 07:02 — REGNUM Известный российский актер Станислав Садальский положительно оценил итоги шоу «Голос. Дети», об этом 25 мая артист сообщил на своей личной странице в социальной сети Instagram.

«Эрнст отлично придумал… Справедливо! Всем сестрам по серьгам. Победила дружба. О таком решении объявил в прямом эфире гендиректор «Первого канала» Константин», — отметил Садальский.

«А в конце я хочу вам сказать: «Голос» — будет. «Голос» был и останется честным. Никакие связи и никакие деньги не помогут, как говорилось в известной сказке, сделать сердце — большим, а ножку — маленькой», — резюмировал актер.

Тем не менее, результаты конкурса не вполне соответствуют тому, как о нем высказался Садальский: шоу предполагало выявление победителя путем зрительского голосования. Таким образом у него должен был быть один победитель, чего в итоге не произошло.

Напомним, руководство «Первого канала» отменило результаты шоу «Голос. Дети» в связи с фальсификацией его итогов. Дирекция установила факт накрутки голосов в пользу дочери Алсу, было принято решение о повторном проведении финала телевизионной передачи.

24 мая состоялся специальный выпуск передачи на которой победителями были объявлены все финалисты, в том числе и дочь Алсу, таким образом победитель выявлен не был.

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