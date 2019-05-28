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В ЕАО мужчина утонул, спасая детей

Общество

Он проезжал мимо и услышал крики о помощи

Биробиджан, 28 мая 2019, 05:42 — REGNUM  В Ленинском районе ЕАО в карьере утонул мужчина, до этого из ледяной воды он успел спасти детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по ЕАО.

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При выяснении обстоятельств трагедии установлено, что мужчина, двигаясь на автомобиле по мосту через реку Вертопрашиха, заметил двух несовершеннолетних детей в водоёме около речки, зовущих на помощь.

«Мужчина остановился и побежал к водоёму. Одну девочку ему удалось вытащить на берег, но, поплыв за второй, по словам очевидцев, он исчез под водой», — рассказали в МЧС.

Подростки были доставлены в Ленинскую районную больницу для обследования. В больнице отказались комментировать ситуацию, сославшись на особый порядок предоставления информации о несовершеннолетних детях, подтвердив, однако, факт поступления детей.

Подразделения МЧС обследуют акваторию и прибрежную территорию места происшествия.

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Как сообщало ИА REGNUM, в приморском городе Фокино, 20-летний мужчина, проявив самообладание и выдержку, рискуя жизнью спас из огня двух несовершеннолетних девочек.

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