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В Петербурге горел детский сад: все спаслись

Происшествия

Огонь охватил 10 кв. метров

Санкт-Петербург, 27 мая 2019, 17:47 — REGNUM  Серьезная угроза для детей и взрослых возникла в одном из детских садов в Выборгском районе Санкт-Петербурга днем 27 мая. Здесь произошло возгорание, на которое профессионально отреагировали сотрудники детского учреждения.

По данным ГУ МЧС по региону, в 15:31 мск поступило сообщение о пожаре. В пятиэтажном здании, в занимаемом детским садом помещении площадью 30 кв. метров горела обстановка обстановки на площади 10 кв. метров.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», из помещения детского сада на улице Орбели, 8, были вовремя эвакуированы 43 ребенка и пятеро воспитателей, причем, дети и персонал детского сада покинули помещение самостоятельно, до прибытия пожарных подразделений.

Возгорание в помещении ликвидировали 10 пожарных на двух единицах техники. К 16 часам угроза миновала. Никто не пострадал.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая в Ярославле произошел пожар в здании строящегося детского сада. Горели стройматериалы на площади 10 кв. м. При пожаре пострадавших не было.

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Пожары в детских и учебных учреждениях
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