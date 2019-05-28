В Приморье молодой человек, рискуя жизнью, спас из пожара двух девочек

Владивосток, , 05:19 — REGNUM В приморском городе Фокино 20-летний парень, рискуя собственной жизнью, спас из огня двух девочек, подняв их на руках на этаж выше еще до приезда спасателей и пожарных, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщили в краевом управлении МЧС, 27 мая на пульт пожарной охраны города Фокино от очевидцев поступило сообщение о том, что в окне на 6 этаже многоквартирного жилого дома виднеются дым и языки пламени. Немедленно на место происшествия были направлены пожарные расчеты, которые прибыли по указанному адресу уже спустя 4 минуты.

«Сразу после сообщения в пожарную охрану очевидцы самостоятельно приступили к спасению людей из горящей квартиры и спасли 2-х человек до прибытия подразделений пожарной охраны», — рассказали в МЧС.

Подъезд был заполнен дымом и пожарным, для эвакуации жильцов из соседних квартир, пришлось задействовать звенья газодымозащитной службы. Медицинской помощи эвакуированным жильцам не потребовалось. Общая площадь пожара составила 60 кв.м. Погибших и пострадавших нет. Всего при тушении было задействовано 21 человек личного состава и 7 единиц техники.

«Парень действовал быстро и решительно. Люди внизу натянули одеяло, чтобы ловить, при падении детей, но это не потребовалось. Этот мальчишка, рискуя сорваться с балкона, за руки поднял детей на свой этаж, чем спас им жизнь. Прямо как у Маршака «Ищут пожарные, ищет милиция…», — рассказала очевидец пожара.

Известно, что героя зовут Алексей, и он недавно демобилизовался из армии, что он спортсмен-боксер и скоро у него будут соревнования. Как пишут в социальных сетях, «свою победу он уже одержал».

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Как сообщало ИА REGNUM, серьезная угроза для детей и взрослых возникла в одном из детских садов в Выборгском районе Санкт-Петербурга, где произошло возгорание, на которое профессионально отреагировали сотрудники детского учреждения. В пятиэтажном здании в занимаемом детским садом помещении площадью 30 кв. метров горела обстановка на площади 10 кв. метров. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», из помещения детского сада были вовремя эвакуированы 43 ребенка и пятеро воспитателей, причем дети и персонал детского сада покинули помещение самостоятельно, до прибытия пожарных подразделений.