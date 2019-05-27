Вокруг столицы БАМа пройдёт объездная дорога

Благовещенск, , 10:19 — REGNUM В приамурской Тынде дорожные организации приступили к реконструкции федеральной трассы «Лена» на 165−172 километрах: дорога пройдёт в обход города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

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Строители приступили к подготовке участков дороги к спрямлению, строительству искусственных сооружений. Протяженность обхода составит 8 км. Дорога строится с учетом пропуска тяжеловесных фур и потока машин на федеральной трассе. Уже в июле начнётся выемка грунта, где общий объём земляных работ составит порядка двух миллионов кубометров. Выемка грунта позволит спрямить крутые участки трассы, ликвидировать затяжные подъёмы и серпантины.

«Это значительно повысит безопасность движения на этом участке федеральной трассы. В зимний период здесь нередко образуются пробки из-за невозможности тяжелых фур подняться на подъемах», — рассказали в администрации.

Также началась подготовка к строительству второго моста через реку Тында. Существующий мост будет отремонтирован.

«Мост через Тынду будет 5-пролетный, крайние пролеты — железобетонные, средние, русловые, длиной по 42 метра — металлические. На действующем мосту предусматривается замена плит проезжей части, реконструкция опор, на путепроводе будет замена всех существующих балок и пролетных строений, реконструкция опор», — рассказал исполнительный директор «Мостоотряда-43» Владимир Кучкин.

Оценочный срок окончания работ — осень 2021 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Амурской области Василий Орлов во время встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, пригласил её в Приамурье, где пройдёт стыковка моста через Амур. Стыковка пролётов моста через Амур намечена на 31 мая, в этот же день должны пройти официальные мероприятия. Строительство моста осуществляется в круглосуточном режиме одновременно с двух берегов, в работах участвует более 550 человек. С российской стороны длина моста составит 540 метров, к нему будут вести 13 километров подъездных дорог.