В Приморье завершается строительство проблемного моста

Владивосток, , 07:24 — REGNUM Новый мост, возводимый возле Кроуновки, в 25 километрах от Уссурийска, будет иметь срок эксплуатации 70 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой администрации.

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Компания «Примавтодор» завершает работы по асфальтированию подходов к мосту через реку Кроуновку возле одноименного села.

«Сейчас здесь работают два катка, асфальтоукладчик и четыре самосвала. Также продолжается укрепление откосов на береговой части и подготовка к покраске конструкций моста», — рассказали в «Примавтодоре».

Новый мост построен с учетом повышенных гидрологических требований. В его конструкции использована преднапряженная арматура, которая повышает срок службы сооружения. По расчетам специалистов, мост сможет выдерживать любой расчетный для данной местности паводок. Длина мостового перехода равна 121 метру, а подходы к нему составляют 850 метров. Мостовой переход имеет две полосы движения шириной по 4 метра и способен будет выдерживать нагрузку на ось до 14 тонн.

«В июне мост будет введен в эксплуатацию», — пообещали в «Примавтодоре».

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно плану, представленному департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморья, в ближайшие два года должно быть отремонтировано и введено в строй порядка 30 мостовых переходов. В июне 2019 года должны быть введены в строй три моста через реки Крыловку, Кроуновку и Литовку. Многострадальный мост через Кроуновку связывает одноимённое село с Уссурийском.