Воскресенье, 26 Мая 2019 года
19:16:58 МСК

Новый порядок расчета доплат к пенсиям вступил в силу в России

Общество

Сначала будет устанавливаться соцдоплата, приравненная к размеру ПМ, а потом уже сама пенсия

Москва, 26 мая 2019, 18:44 — REGNUM  Корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии приказ Министерства труда и социальной защиты (Минтруд) вступил в силу в Российской Федерации с 26 мая. Об этом сообщает «Российская газета».

«Документ — логическое продолжение принятого в апреле (2019 г.) закона», — пишет газета.

Напомним, неработающему пенсионеру, пенсия у которого ниже ПМ, назначается социальная доплата, которая «дотягивает» ее до прожиточного минимума.

Теперь, согласно новым правилам, до индексации будет устанавливаться размер социальной доплаты. Сначала будет устанавливаться приравненная к размеру ПМ соцдоплата, а потом уже индексируется сама пенсия. Доход российского пенсионера с маленькой пенсией, таким образом, в любом случае после каждой индексации будет выше ПМ.

Читайте также: Перерасчёт прожиточного минимума пенсионера: «минусы есть»

А также: Перерасчёт прожиточного минимума пенсионера: главное — эффективность

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Индексация пенсий
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить