Новый порядок расчета доплат к пенсиям вступил в силу в России

Москва, , 18:44 — REGNUM Корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии приказ Министерства труда и социальной защиты (Минтруд) вступил в силу в Российской Федерации с 26 мая. Об этом сообщает «Российская газета».

«Документ — логическое продолжение принятого в апреле (2019 г.) закона», — пишет газета.

Напомним, неработающему пенсионеру, пенсия у которого ниже ПМ, назначается социальная доплата, которая «дотягивает» ее до прожиточного минимума.

Теперь, согласно новым правилам, до индексации будет устанавливаться размер социальной доплаты. Сначала будет устанавливаться приравненная к размеру ПМ соцдоплата, а потом уже индексируется сама пенсия. Доход российского пенсионера с маленькой пенсией, таким образом, в любом случае после каждой индексации будет выше ПМ.

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