Перерасчёт прожиточного минимума пенсионера: главное — эффективность

Москва, , 14:56 — REGNUM Сейчас каждый из регионов России рассчитывает прожиточный минимум самостоятельно, исходя из имеющейся по факту специфики. И именно от прожиточного минимума зависит величина той пенсии, которую получают в данном регионе пенсионеры. Новый порядок расчёта, безусловно, внесёт коррективы, но результаты будут понятны позже, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Минтруд считает целесообразным упорядочить систему подсчета прожиточного минимума пенсионеров, создав единую для всей страны методику, которая тем не менее предполагает учет специфических особенностей проживания в каждом отдельном регионе.

«Однако говорить о том, насколько новая методика будет точна, эффективна и насколько верно сможет отображать фактические затраты, минимально необходимые для обеспечения нормальной жизни пенсионеров в том или ином регионе, можно будет говорить позже.

Когда, во-первых, эта методика будет представлена для оценки экспертам, во-вторых, пройдет апробацию с целью выявления возможных недочетов и последующей корректировки», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство труда и социальной защиты РФ представило единый порядок определения величины прожиточного минимума пенсионера, необходимый для установления социальной доплаты к пенсии.

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