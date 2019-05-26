Страховая компания First American допустила утечку почти 900 млн документов

Вашингтон, , 12:56 — REGNUM Некорректная работа сайта крупнейшей американской страховой компании First American привела к утечке почти 900 млн конфиденциальных документов клиентов компании. Об этом сообщает CNN.

Об утечке сообщил журналист Брайан Кребс, специализирующийся на проблемах кибербезопасности. Он обнаружил, что ошибка в работе веб-сайта компании позволяет злоумышленникам получить доступ к огромному архиву документов. Отмечается, что почти 900 млн скомпрометированных записей включали номера и выписки с банковских счетов, записи об ипотеке и налогах, номера социального страхования, квитанции и изображения водительских прав.

Специалисты компании First American ограничили доступ к проблемному приложению и начали внутреннее расследование.

«В настоящее время мы оцениваем, какое влияние это оказало на безопасность информации о клиентах. У нас больше не будет комментариев, пока наша внутренняя проверка не будет завершена», — сообщили в First American.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2019 года специалисты «Лаборатории Касперского» зафиксировали рост активности банковского вируса-троянца Asacub.