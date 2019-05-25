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В «Лаборатории Касперского» зафиксировали рост активности вируса Asacub

Техника

В первом квартале года атаки вируса-троянца Asacub охватывали до 13 тысяч уникальных пользователей в сутки

Москва, 25 мая 2019, 14:11 — REGNUM  Специалисты «Лаборатории Касперсого» зафиксировали повышенную активность ориентированного на Россию вируса-троянца Asacub в первом квартале года. Об этом сообщается в отчёте компании об информационных угрозах в первом квартале 2019 года.

Согласно отчёту, в этот период операторы вируса Asacub совершили несколько масштабных атак. Отмечается, что охват попыток распространения вируса достигал 13 тысяч уникальных пользователей в сутки. Атаки проводились с помощью рассылки сообщений с вредоносными ссылками. Контакты заражённых устройств использовались для расширения базы спам-рассылки.

Сообщения, рассылаемые ботами злоумышленников, выглядели следующим образом: {Имя жертвы}, получeнo ммc: [вредоносная ссылка] от {Имя контакта жертвы}.

Отметим, вирус Asacub используется для хищения средств с банковских карт, привязанных к телефонным номерам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 сентября 2018 года в «Лаборатории Касперского» предупредили о масштабной атаке банковского трояна Asacub.

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