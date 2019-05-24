Главный сержант: армия пытается избавиться от прапорщиков?

Москва, , 14:35 — REGNUM Появление в российской армии новой должности — главный сержант — попытка скопировать западный опыт, в частности, американский, где подобная должность существует уже давно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Шаг соответствует общему тренду на повышение профессионализма и авторитета сержантского состава, который обходится Минобороны РФ дешевле офицеров, но вполне способен выполнять ряд офицерских функций», — считает эксперт.

В Советской армии такой карьерной ступенькой для остававшихся на сверхсрочную службу было звание прапорщика и старшего прапорщика. Возможно, армия сейчас пытается от этого института избавиться ввиду того, что звание скомпрометировано хищениями имущества, вошедшими в фольклор.

«Не думаю, что со сменой названия что-то кардинально изменится. Реально добиться повышения качества и усердия сержантского состава могла бы внятная карьерная перспектива, позволяющая после нескольких курсов переподготовки достичь офицерского звания. Возможно, именно в этом направлении сейчас и пытаются развивать систему», — высказал свою точку зрение Вакуленко.

Как сообщало ИА REGNUM, в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) заявили, что в Вооруженных силах России введено новое звание — главного сержанта.

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