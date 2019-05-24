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В российской армии появилось новое звание

Общество

«Главный сержант – это первый помощник командира подразделения»

Ростов-на-Дону, 24 мая 2019, 10:52 — REGNUM  В Вооруженных силах России введено новое звание — главного сержанта, сообщает 24 мая пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

«Главный сержант — это первый помощник командира подразделения», — заявил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

По его словам, главный сержант способен заменить на время офицера, а также обеспечить дисциплину и личным примером настроить солдатский коллектив на достижение успеха в боевой подготовке.

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Вооруженные силы России
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