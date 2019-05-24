В российской армии появилось новое звание

Ростов-на-Дону, , 10:52 — REGNUM В Вооруженных силах России введено новое звание — главного сержанта, сообщает 24 мая пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

«Главный сержант — это первый помощник командира подразделения», — заявил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

По его словам, главный сержант способен заменить на время офицера, а также обеспечить дисциплину и личным примером настроить солдатский коллектив на достижение успеха в боевой подготовке.

Читайте также: Шойгу: В Минобороны не место бездушию и формализму при работе с людьми