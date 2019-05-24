Директор школы в Приморье уволилась после БДСМ-маскарада выпускников

Владивосток, , 10:25 — REGNUM Директор школы № 74 во Владивостоке написала заявление на увольнение после того, как несколько выпускников явились на последний звонок в БДСМ-костюмах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Отметить последний звонок в костюмах для БДСМ решили несколько выпускников школы № 74, расположенной в районе «Чуркин», известный во Владивостоке своей особой молодежной субкультурой. Видео было выложено в соцсети, где разгорелась полемика, насколько правы или неправы были шутники.

По информации из источника в управлении образования городской администрации, эта выходка выпускников не нашла одобрения и послужила причиной для проведения проверки образовательного учреждения.

Директор школы Галина Пугина подтвердила, что после этого происшествия написала заявление на увольнение.

«Долго говорить не могу, у нас идёт проверка из администрации. Заявление на увольнение написала и передала по инстанции, ответа пока не получила. Решение взвешенное, менять его не намерена», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM.

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Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостокской школе № 74 ученики шокировали публику тем, что явились на последний звонок в БДСМ-костюмах, вызвав у присутствующих различные эмоции — от смеха до гнева.

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