Школьники Владивостока надели на последний звонок БДСМ-костюмы

Владивосток, , 05:04 — REGNUM Выпускники школы № 74 города Владивостока на последний звонок пришли в БДСМ-костюмах, что шокировало многих присутствующих, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Появление выпускников в шокирующих костюмах вызвало всплеск эмоций присутствующих, однако, как отметили очевидцы, для преподавательского состава это не стало неожиданностью. Мальчики были одеты в черные облегающие брюки с подтяжками на голое тело, на шее имели черные «бабочки», лица были прикрыты масками зайчиков. Женский пол был представлен костюмом форменной одежды российской полиции.

«Было весело смотреть на окружающих, они были в шоке, но потом привыкли и уже относились к нам с юмором», — поделился один из участников мероприятия в соцсетях.

Также в социальных сетях отмечалось, что все участники костюмированного представления — адекватные люди, обладающие хорошим чувством юмора. Как стало известно, мама одной из выпускниц работает в полиции, в связи с чем остаётся открытым вопрос неприятностей по службе, так как в МВД существует ряд приказов, определяющих моральный облик сотрудника полиции и правила ношения форменной одежды — как ни крути, а привязать маму к своей дочери, как показывает практика, дело пяти минут.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Владивостока Олег Гуменюк, выступая в Техническом лицее на последнем звонке, оговорившись, проводил выпускников «в последний путь», чем вызвал широкие обсуждения в социальных сетях, одновременно развеселив и оскорбив значительную часть жителей дальневосточной столицы.