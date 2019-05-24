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В США привели в исполнение смертный приговор серийному убийце

Общество

Осужденному сделали смертельную инъекцию

В США привели в исполнение смертный приговор серийному убийце
Комната для смертельных инъекций

Вашингтон, 24 мая 2019, 08:38 — REGNUM  В американском штате Флорида казнили серийного убийцу и насильника Роберта Джо Лонга, передает телеканал NBC News.

Отмечается, что Лонг был приговорен к смертной казни в 1985 году за убийство 22-летней девушки. Позже он сознался еще в семи убийствах, а также в не менее чем 40 изнасилованиях. Осужденному сделали смертельную инъекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мае в американском штате Теннесси был казнен 68-летний Донни Эдвард Джонсон, осужденный за убийство своей супруги, а в штате Алабама казнили 41-летнего Майкла Брендона Самры, осужденного за убийство четверых человек.

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Серийные убийства
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