В США приведены в исполнение два спорных смертных приговора

Вашингтон, , 09:59 — REGNUM В США казнены двое осужденных за убийства, ожидавших исполнения приговоров десятилетиями, передает немецкий канал n-tv 17 мая.

В штате Теннесси казнен 68-летний Донни Эдвард Джонсон, осужденный за убийство своей супруги. Он находился в камере смертников с 1984 года. В штате Алабама исполнен смертный приговор в отношении 41-летнего Майкла Брендона Самры. В возрасте 19 лет он был осужден за убийство четверых человек, членов одной семьи. В обоих случаях для казни использовалась смертельная инъекция.

Обе казни состоялись несмотря на протесты официальных лиц и неравнодушных. Католическая церковь и дочь жертвы Джонсона выступали за помилование. Самра был признан умственно отсталым, а кроме того, на момент совершения убийства не достиг 21 года.

Как сообщало ИА REGNUM, этой весной спустя 43 года из американской тюрьмы были отпущены двое мужчин, ошибочно обвиненных в убийстве. Один из них был приговорен к смертной казни, другой — к пожизненному заключению.

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