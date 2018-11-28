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ЕСПЧ снова обвинил Россию в нарушении прав секс-меньшинств

Политика

Но даже штрафа не назначил

ЕСПЧ снова обвинил Россию в нарушении прав секс-меньшинств
Иван Шилов © ИА REGNUM
Гей-парад

Страсбург, Франция, 28 ноября 2018, 05:50 — REGNUM  Европейский суд по правам человека признал запрет на проведение гей-парадов в России незаконным, сообщают Вести.ру.

Соответствующее решение было принято при рассмотрении Страсбургским судом дела ЛГБТ-активиста Николая Алексеева. ЕСПЧ решил, что Россия своим запретом на гей-парады нарушила Европейскую конвенцию по защите прав и свобод человека. При этом суд проигнорировал аргументы, что подобные мероприятия могут вызвать ухудшение общественного порядка.

Сам Алексеев результатами суда не удовлетворен, так как суд всего лишь признал нарушения, но других мер не принял. По его мнению, суду стоило назначить какие-либо штрафные санкции против России и денежный штраф в его пользу.

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Сексуальные меньшинства и гомофобия
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