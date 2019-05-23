Инвестора «мусорного» завода Татарии обязали передать документы экспертам

Казань, , 07:16 — REGNUM Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск общественной организации «Общество защиты прав потребителей и охраны окружающей среды» «Принципъ» из Московской области, которая провела оценку документации по «мусорному» заводу, запланированному в Татарии. Экспертиза, выводом которой стало то, что в таком виде проект «не может быть разрешён», проводилась по открытым данным, так как инвестор не предоставил проектную документацию. Именно её через суд и истребуют эксперты. 22 мая 2019 года суд удовлетворил иск, но решение пока не изготовлено. О положительном вердикте ИА REGNUM сообщили активисты общественного движения «Нет мусоросжигательному заводу в Казани! Да раздельному сбору и переработке мусора».

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Напомним, о строительстве заводов в Татарии и в Подмосковье заговорили в 2017 году. Первоначально планировалось разместить один из них в Казани, что сразу же вызвало протест жителей. Проект был частью федеральной программы «Чистая страна», операторами для заводов по результатам отбора в 2017 году стали свеже учреждённые ООО «Альтернативная генерирующая компания — 1» (АГК-1) и ООО «Альтернативная генерирующая компания — 2» (АГК-2). Последнее должно выступить инвестором для проекта в Татарии, участок под который выбран в Зеленодольском районе, вблизи жилого микрорайона. Стоимость проекта — около 30 млрд рублей. АГК-2 учреждёно ООО «РТ-Инвест Финанс», но позднее в число владельцев вошло ООО «Управляющий товарищ «ПЭФ» (доля — свыше 50%). Последним владеет ООО «Управляющая компания «Роснано» (владельцы — АО «Роснано» и Анатолий Чубайс) и АО «РТ-Инвест», созданное при участии «Ростеха».

Помимо акций протеста, открытых писем, активисты — противники строительства завода добились в Верховном суде РФ признания недействительной территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами Татарии в части строительства завода, но решение обжалуется властями.

Также жители региона сделали попытку провести референдум по «мусорным» объектам в регионе, напомнив властям слова Владимира Путина, что «нельзя определять места, вообще географию расположения этих заводов без консультаций с людьми, без работы с теми людьми, которые живут на прилегающих территориях». Предлагалось в один день с выборами депутатов Госсовета Татарии — 8 сентября 2019 года — вынести на референдум вопрос о необходимости принятия правовых актов, предусматривающих обязательное вынесение на местные референдумы соответствующих муниципалитетов вопросов о создании новых и расширении существующих объектов по обращению с отходами. Центризбирком РТ отказал в регистрации инициативной группы, но активисты намерены повторно подать документы, устранив отмеченные ЦИК РТ недочёты.

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Также, чтобы доказать, что завод негативно отразится на здоровье жителей, а также несёт вред экологии, была проведена общественная экологическая экспертиза. Организация «Принципъ» в марте 2019 года обнародовала заключение, подготовленное именитыми экспертами на основании открытых данных, так как получить проектную документацию от инвестора не удалось. Суть заключения сводилась к тому, что в таком виде завод невозможен к реализации, так как «гарантированно станет источником негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, что приведет к ухудшению экологической ситуации».

Получить документы у АГК-2 эксперты попытались через суд, подав иск «о возложении обязанности представить проектную документацию» в Арбитражный суд Москвы. Третьим лицом в деле участвует департамент Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу. 22 мая иск был рассмотрен и удовлетворён.

«Победа в суде! Инвестора обязали предоставить документацию, — отмечают в официальной группе общественного движения. — По нашей просьбе общественная организация «Принципъ» провела общественную экологическую экспертизу проекта мусоросжигательного завода. При этом о самом проекте экспертам приходилось делать выводы по косвенным данным — оценке воздействия на окружающую среду».

Уточнялось также, что нет сомнений в том, что «инвестор будет обжаловать данное решение, и пройдёт все возможные инстанции, лишь бы не показывать проектную документацию завода», как уже было по аналогичным заводам в Подмосковье, где активисты также истребовали пакет проектных документов через суд.