Мусорный завод: жители Татарии требуют референдум и напоминают слова Путина

Казань, , 05:01 — REGNUM Группа активистов, выступающая против строительства мусоросжигательного завода в Зеленодольском районе Татарии, обратилась в Центризбирком республики с ходатайством о проведении референдума по «мусорным» объектам в регионе. Для минимизации расходов на мероприятие они предложили совместить референдум с выборами в Госсовет РТ, намеченными на 8 сентября 2019 года. Инициаторы напомнили властям республики слова Владимира Путина, что «нельзя определять места, вообще географию расположения этих заводов без консультаций с людьми, без работы с теми людьми, которые живут на прилегающих территориях», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, сразу же как стало известно о планах по строительству мусоросжигательного завода в регионе, жители Казани как потенциального места размещения объекта выступили против подобного соседства. Своё нежелание жить рядом с подобным заводом они объяснили страхами за своё здоровье и правом на здоровую окружающую среду. Уже более двух лет продолжается борьба против подобной стройки, местом которой определён участок возле Осиново Зеленодольского района, где находится жилой микрорайон. Стоимость объекта оценивается в 30 млрд рублей, оператором выбрано ООО «Альтернативная генерирующая компания — 2» (АГК-2), учреждённое ООО «РТ-Инвест Финанс». На сегодня помимо этого юрлица в списке владельцев АГК-2 — ООО «Управляющий товарищ «ПЭФ» (доля — более 50%). Последним владеет ООО «Управляющая компания «Роснано» (владельцы — АО «Роснано» и Анатолий Чубайс) и АО «РТ-Инвест», созданное при участии госкорпорации Ростех.

Группа активистов, сформировавшаяся в общественное движение «Нет мусоросжигательному заводу в Казани! Да раздельному сбору и переработке мусора», ранее в Верховном суде РФ смогла оспорить территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами региона, которую признали недействительной в части строительства завода, но вердикт оспаривается властями.

Позднее по инициативе активистов была проведена общественная экологическая экспертиза документации завода, результаты которой обнародовали в марте 2019 года. Эксперты в заключении отметили, что проект «в представленном к экспертизе виде не может быть разрешен к реализации». Через некоторое время стало известно, что департамент Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу утвердил положительное заключение государственной экоэкспертизы по документации завода.

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23 апреля 2019 года группа активистов подала ходатайство в Центризбирком республики о проведении референдума по «мусорным» объектам в регионе.

В своём обращении актив напоминает, что в октябре 2017 года Владимир Путин на заседании Совета по правам человека относительно решений о размещении мусоросжигательных заводов сказал, что «нельзя определять места, вообще географию расположения этих заводов без консультаций с людьми, без работы с теми людьми, которые живут на прилегающих территориях».

"Власти Татарстана саботируют данную президентом установку. Решение о строительстве МСЗ в Осиново принято без учёта мнения местных жителей, которые высказались однозначно против. Мы полагаем, что выполнить наказ президента В. В. Путина по учёту мнения жителей позволит проведение референдума в том городе/поселении, где хотят строить объект по обращению с отходами. Такая возможность предусмотрена законодательством (ФКЗ №5 «О референдуме Российской Федерации»). Но в настоящее время проведение референдума не является обязательным. Мы предлагаем внести изменения в соответствующие правовые акты Республики Татарстан и сделать проведение местного референдума обязательным», — говорится в открытом обращении активистов и уточняется, что они предлагают провести такой референдум в один день с выборами Госсовета РТ, намеченными на 8 сентября 2019 года.

В ходатайстве, что было подано в ЦИК РТ, речь идёт о регистрации инициативной группы по проведению референдума, в состав которой входят 25 человек.

На референдум предложено вынести вопрос, который звучит так: «Считаете ли Вы необходимым принятие органами государственной власти Республики Татарстан правовых актов, предусматривающих обязательное вынесение на местные референдумы соответствующих муниципальных образований вопросов о создании новых и расширении существующих объектов по обращению с отходами (всех видов отходов) мощностью от 40 000 тонн отходов в год, в том числе сортировочных комплексов (станций), экотехнопарков, перерабатывающих предприятий по технологии пиролиза, мусоросжигательных заводов (установок), установок по обезвреживанию, полигонов для захоронения отходов?»

Решение о регистрации группы будет вынесено спустя 15 дней после подачи ходатайства. Если ЦИК РТ оценит его положительно, то вопрос о проведении референдума должен быть вынесен на сессию депутатов Госсовета РТ.

Тем временем в соцсетях идёт активное обсуждение вопроса референдума:

«Требуем референдум!», «Пусть чиновники прислушаются к гласу народа!», «Поддерживаю референдум. Житель Залесного», «МСЗ должен быть последним звеном переработки. Но никакой переработки не ведётся…», «Это предложение правильное. Пусть решит референдум», «Вообще-то это не вопрос референдума — проект должен быть отвергнут на основании экономического, экологического и пр. анализа. Строительство МСЗ в черте города — безумие», «Референдум — верное дело. Пусть горожане поучаствуют и скажут… их много — мнение будет взвешенное».