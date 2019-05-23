Больницу в Биробиджане отключили от электричества за долги

Биробиджан, , 04:54 — REGNUM Из-за образовавшихся долгов перед поставщиком электроэнергии, ПАО «ДЭК» ограничило подачу электрической энергии на два социальных объекта Биробиджана — инфекционную больницу и психоневрологический интернат, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

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Ограничению были подвергнуты котельные медицинских учреждений, из-за чего они не смогли предоставлять медучреждениям услуги по горячему водоснабжению.

«Согласно «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением № 442 Правительства РФ, к потребителям электрической энергии, ограничение режима потребления которых может привести к экономическим, экологическим и социальным последствиям, применяется специальный порядок введения ограничения электроэнергии. Медучреждения, лишенные электроэнергии, являются потребителем электрической энергии с указанным статусом, и введение ограничения является незаконным», — сообщили в прокуратуре Еврейской области.

После внесения областной прокуратурой представления об устранении нарушений, подача электроэнергии на котельные медучреждений была возобновлена в полном объёме.

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Как сообщало ИА REGNUM, суммарный долг за потреблённые коммунальные ресурсы в более чем 1,5 млн рублей вынудил Биробиджанских энергетиков прекратить подачу тепла в некоторые бюджетные медицинские учреждения города. Отключению были подвергнуты Биробиджанский медицинский колледж, задолжавший 1,5 млн рублей, Центр профилактики и борьбы со СПИД с долгом в 36 тыс. и областная ветеринарная лаборатория, не оплатившая энергетикам 126 тыс. рублей. В эти учреждения прекращена подача тепла и горячего водоснабжения.