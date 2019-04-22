В Хабаровском крае ДЭК загнала в долги пенсионеров и отключила им свет

Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край, , 10:43 — REGNUM В Николаевске-на-Амуре Хабаровского края ПАО ДЭК (Дальневосточная энергетическая компания) вогнала в долги семью пенсионеров, а затем отключила им электричество, лишив глубоко пожилых людей даже возможности вызвать скорую помощь. Прокурор Николаевска-на-Амуре обратился в суд и восстановил права пожилых людей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Николаевский пенсионер, к тому же, инвалид 3-й группы обратился за помощью к прокурору. Отчаявшийся вразумить энергетиков старик рассказал, а прокурорская проверка его рассказ подтвердила, что на протяжении нескольких месяцев бухгалтерия ПАО ДЭК выставляла ему счета по заниженному тарифу. Когда же горе-бухгалтеры ошибку обнаружили, они решили взыскать искусственно созданную задолженность.

«После обнаружения собственной ошибки, ПАО ДЭК выставило пенсионерам счёт на 14 тыс. рублей. Когда же старики не смогли оплатить счёт, просто отключило электроэнергию. Это причинило значительные неудобства пенсионерам, которые оба являются инвалидами 3 группы. В частности, пенсионеры лишились возможности вызвать скорую помощь, готовить себе еду», — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Из-за стресса у стариков значительно ухудшилось состояние здоровья.

В досудебном порядке ПАО ДЭК не захотело восстановить подачу электроэнергии пенсионерам. Прокурор обратился с иском в суд, который обязал энергетиков немедленно подключить дом пенсионеров к электроэнергии. Суд также обязал ДЭК заключить с пенсионерами договор о реструктуризации задолженности. По решению суда энергетики обязаны возместить старикам моральные издержки на сумму в 40 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ЕАО бюджетные учреждения отключают за долги от тепла. Суммарный долг бюджетников перед Биробиджанской ТЭЦ превысил 1,5 млн рублей.